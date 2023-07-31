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الإعلان عن تشغيل المولد الرابع غدًا الثلاثاء بتمويل قطري

31 يوليو 2023 . الساعة 21:26 بتوقيت القدس
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الإعلان عن تشغيل المولد الرابع غدًا الثلاثاء

أعلن رئيس سلطة الطاقة في غزة جلال إسماعيل، مساء اليوم الإثنين، عن تشغيل المولد الرابع في محطة توليد الكهرباء بالقطاع اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء، بتمويل قطري.

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وأوضح إسماعيل، في بيان، أن تشغيل المولد الرابع سيستمر حتى تاريخ الخامس من شهر سبتمبر القادم.

وثمن عاليًا الجهود القطرية والتعاون السريع في سبيل تحسين واقع الكهرباء والتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة.

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ويقلل عمل المولد الرابع من قيمة العجز في كمية الكهرباء التي يحتاجها قطاع غزة نسبيًا، وسينعكس ذلك إيجابًا على جدول الكهرباء بزيادة ساعات وصل الكهرباء وانتظام الجدول سيما في محافظتي غزة والشمال التي كانت تعاني بشكل أكبر جراء زيادة الأحمال فيهما.

يُشار إلى أن تشغيل المولد الرابع من شأنه أن يضفي تحسنًا ملحوظًا على جدول التوزيع الحالي في ظل هذه الأجواء الحارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطر #شركة الكهرباء #سلطة الطاقة #جدول التوزيع #المولد الرابع

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