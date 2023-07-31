رسالة من "أبو راس" في غزة إلى مخيم عين الحلوة في لبنان

وجه رئيس فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في فلسطين النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، د. مروان أبو راس، رسالة ونداءً عاجلًا حول الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة في جنوب لبنان.

وقال: "إكراما لشهداء فلسطين عبر العقود الطويلة من المواجهة مع العدو، احفظوا دمائكم واكظموا غيظكم"، مضيفا: "مخيماتنا كلها عزيزة على قلوبنا وأهلها بانتظار العودة إلى الوطن".

وتابع: "نناشدكم بالله والرحم أن تعودوا إلى منطق العقل والضمير والوطنية، وأن ننتمي جميعا لفلسطين".

ودعا قائلا: "نسأل الله أن يحقن دماء شعبنا في كل مكان، فنحن جميعا دم واحد ووطن واحد ودين واحد، فلا تشمتوا بنا الأعداء".

شاهد | د. مروان أبو راس يوجه رسالة ونداءً عاجلًا حول الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة#مخيم_عين_الحلوة pic.twitter.com/eOcEXidBQj — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 31, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين