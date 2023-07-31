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بالفيديو رسالة من "أبو راس" في غزة إلى مخيم عين الحلوة في لبنان

31 يوليو 2023 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
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د. مروان أبو راس

وجه رئيس فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في فلسطين النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، د. مروان أبو راس، رسالة ونداءً عاجلًا حول الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة في جنوب لبنان.

وقال: "إكراما لشهداء فلسطين عبر العقود الطويلة من المواجهة مع العدو، احفظوا دمائكم واكظموا غيظكم"، مضيفا: "مخيماتنا كلها عزيزة على قلوبنا وأهلها بانتظار العودة إلى الوطن".

وتابع: "نناشدكم بالله والرحم أن تعودوا إلى منطق العقل والضمير والوطنية، وأن ننتمي جميعا لفلسطين".

ودعا قائلا: "نسأل الله أن يحقن دماء شعبنا في كل مكان، فنحن جميعا دم واحد ووطن واحد ودين واحد، فلا تشمتوا بنا الأعداء".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #لبنان #مخيم عين الحلوة #الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين #مروان أبو راس

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