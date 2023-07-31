نهيلة بنزينة.. "أول حجاب" في تاريخ المونديال

لفت منتخب المغرب الأنظار في كأس العالم للسيدات الذي تستضيفه نيوزيلندا حاليا، بتحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية هو الأول للمملكة في تاريخ المونديالات النسائية.

لكن الفوز بهدف نظيف لم يكن الحدث الوحيد البارز في المباراة، إذ أصبحت المدافعة نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ كأس العالم للسيدات.

وشاركت بنزينة (25 عاما) المباراة من بدايتها، وأظهرت موهبتها حيث كادت أن تهز الشباك الكورية، لكن الأهم أن ظهورها بالحجاب مثل لحظة فارقة في كرة القدم النسائية على مستوى العالم.

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ونهيلة لاعبة محترفة في فريق الجيش الملكي، وهي معتادة على ارتداء الحجاب في المنافسات المحلية.

ولم يكن يُسمح بارتداء الحجاب على المستوى العالمي لبعض الوقت بسبب قواعد الصحة والسلامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لكن الحظر رفع عام 2014، مما سمح للاعبات المسلمات بارتداء الحجاب، وكان الظهور الأول في المونديال من نصيب بنزينة.

فوز تاريخي

أحيت المغربيات آمالهن بالتأهل إلى ثمن نهائي المونديال بالفوز على كوريا الجنوبية بهدف من توقيع ابتسام جرايدي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ المونديالات النسائية، وأول 3 نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة عربية بالبطولة.

يأتي الفوز بعد خسارة قاسية مني بها المغرب في الجولة الأولى أمام ألمانيا صفر-6، ليبقي على آماله بالعبور إلى دور الـ16.

بات في رصيد المغربيات 3 نقاط من مباراتين في المركز الثالث، خلف كولومبيا الثانية (3 نقاط)، وألمانيا المتصدرة (3 نقاط)، فيما تقبع كوريا الجنوبية في ذيل المجموعة من دون رصيد.

بإمكان المغرب التأهل إلى الدور الثاني في حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام كولومبيا، في ختام مباريات المجموعة.