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ناد إنجليزي يسعى للتعاقد مع نيمار

31 يوليو 2023 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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ناد إنجليزي يسعى للتعاقد مع نيمار

كشفت مصادر صحفية، عن تلقي البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، عرضًا مفاجئًا للانضمام إلى صفوف أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

وأكدت مجلة (onzemondial) أن نجم النادي الباريسي تلقى عرضًا للانضمام إلى صفوف أرسنال هذا الصيف، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول القيمة المالية للعرض.

ولم يتضح بعد موقف باريس سان جيرمان من التخلي عن نجمه البرازيلي، خاصة بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي ومغادرة كيليان مبابي المحتملة للانتقال إلى ريال مدريد، الأمر الذي قد يدفع النادي الفرنسي للحفاظ على خدمات اللاعب البرازيلي الموسم المقبل.

وعلق البرازيلي خوليو بابتيستا على الأنباء التي ربطت مواطنه بالمدفعجية، وذلك بالقول: "ربما نيمار بات بحاجة إلى فريق يقدم له كل الدعم والثقة بخلاف ما يحدث في باريس سان جيرمان، الانتقال إلى أرسنال قد يكون فرصة جيدة فهو من أفضل الأندية الأوروبية في الوقت الراهن".

ولم يُعرف بعد الطريقة التي سيقدم من خلالها أرسنال على تمويل صفقة نيمار، خاصة أن النادي الإنجليزي سبق له التعاقد مع ديكلان رايس في صفقة قياسية.

ويرى كثيرون أن نيمار من الممكن أن يمثل كلمة السر لنجاح ميكيل أرتيتا في قيادة تشكيلته القوية إلى الصعود لمنصات التتويج في الدوري الإنجليزي، وتقديم مستويات مذهلة في دوري أبطال أوروبا التي عاد إليها بعد طول غياب.

جدير بالذكر أن نيمار اكتفى بخوض 29 مواجهة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، بسبب إصابات عدة، وأحرز 18 هدفًا مع تقديم 17 تمريرة حاسمة في 2361 دقيقة لعب.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#الدوري الإنجليزي #نيمار #أرسنال

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