راموس يقترب من الانتقال للدوري الأمريكي

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن أن سيرخيو راموس قلب دفاع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي السابق ابتعد عن الانتقال إلى إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي واقترب من الانضمام إلى غريمه لوس أنجلوس.



وغادر المدافع البالغ من العمر 37 عامًا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًّا مع انتهاء عقده بنهاية شهر يونيو الماضي، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجديد العقد.



وأكدت الصحيفة أن قائد ريال مدريد السابق ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى إنتر ميامي مؤخرًا، لكن النادي الأمريكي قرر إنهاء سلسلة تعاقداته لتعزيز الدفاع، مما أجبر راموس على إعادة التفكير في خططه المستقبلية وبالتالي لن يزامل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة ثانية.



وما زال راموس يبحث عن نادٍ جديدٍ، وبدأ بدراسة إمكانية الانتقال إلى فريق لوس أنجلوس، بطل الدوري الأمريكي الممتاز حيث إن النادي يملك مكانًا شاغرًا للنجم الإسباني.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن القائد الأسبق لريال مدريد، مستعد لتعزيز كتيبة لوس أنجلوس التي تضم المكسيكي كارلوس فيلا، ومهاجم منتخب الغابون دينيس بوانغا، والبرتغالي ماريو غونزاليس، حيث تنتظره مكانة رفيعة في الفريق، إذا انضم إليه.



واستعاد قائد لاروخا وريال مدريد السابق مستوياته بشكل كبير خلال الموسم المنقضي؛ إذ قدّم أداءً جيدًا مع سان جيرمان، بعد أن قضى موسمًا للنسيان بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته طوال موسم كامل.



وأسهم راموس في احتفاظ باريس سان جيرمان بلقبه في الدوري الفرنسي؛ إذ سجّل بالموسم الماضي 3 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة في 44 مباراة خاضها بكل البطولات، في حين سجّل هدفًا في الفوز بكأس السوبر الفرنسي في الانتصار على نانت (4-0).

المصدر / فلسطين اونلاين