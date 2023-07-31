مصادر عبرية: إحباط هجوم ضد إسرائيليين في الهند

زعمت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة الهندية أحبطت هجومًا، قالت إنه كان يستهدف إسرائيليين في مدينة مومباي، فيما جرى اعتقال مشتبها بهم بحوزتهم مواد متفجرة.

وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، أنه "تم العثور بحوزة المعتقلين على مواد متفجرة، وطائرة صغيرة وصور للمركز الديني اليهودي في المدينة، حيث اعترفوا بتخطيطهم لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية في البلاد، بينما يجري فحص إمكانية وجود ارتباطات لهم مع الحرس الثوري الإيراني".

وزعمت القناة أن السلطات الأمنية الهندية "تلقت مساعدة من نظيرتها الإسرائيلية للكشف عن الخلية، حيث اعتقلت الشرطة الهندية باكستانيين بتهمة التخطيط لاستهداف المركز في مومباي خلال الأيام القريبة القادمة".

وادعت أن المتهمين اعترفوا بتلقي تدريبات على تصنيع المتفجرات خارج الهند؛ كالتدرب على تصنيع القنابل واستخدام المتفجرات.

وقررت السلطات الهندية تشديد الحراسة على المراكز اليهودية وخاصة المركز اليهودي في المدينة المذكورة، بحسب المصدر العبري.

وبحسب رصد قامت به "قدس برس" في الصحافة الهندية، فإنها لم تجد أي مصدر هناك تحدث عن الحادثة.

وتتكرر المزاعم الإسرائيلية عادة للحرس الثوري الإيراني باستهداف إسرائيليين في الخارج.

المصدر / قدس برس