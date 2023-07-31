بسبب ديمبيلي.. برشلونة يعطل رحيل الزلزولي لريال بيتيس

قالت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الإثنين، إن احتمال رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي عن برشلونة الإسباني، باتجاه باريس سا جيرمان، عطّل -نسبيًا- صفقة انتقال المغربي عبد الصمد الزلزولي إلى نادي ريال بيتيس.



وأوضحت صحيفة "ماركا" أنه بالرغم من إبداء ديمبيلي رغبته في وقت سابق بالبقاء مع برشلونة، إلا أن المستجدات التي طفت على السطح مؤخرًا -تزامنًا مع استعداد نادي باريس سان جيرمان لكسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ50 مليون يورو- أبطأت نسبيًا عملية انتقال الزلزولي إلى بيتيس والتي كانت تسير في الطريق الصحيح.



وبررت ذلك، بقولها إن "تشافي في حال رحيل جناحه الفرنسي فإنه سيكون بحاجة ماسة إلى لاعب آخر في مركزه، وبالتالي هناك إمكانية للاحتفاظ بالزلزولي الذي سيتضح مستقبله مع النادي لاحقًا".



وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن ريال بيتيس الذي ما يزال يأمل في التعاقد مع النجم المغربي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الموسم المقبل، مستعد للانتظار إلى غاية الأيام الأخيرة لإغلاق الصفقة إذا اضطر الأمر لذلك.



وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن تشافي يضع البرتغالي بيرناردو سيلفا كخيار أول لخلافة ديمبيلي، ولكن إذا تعذر على النادي الكتالوني التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي فإنه وقتها سيكون مجبرًا على الاحتفاظ بالدولي المغربي.



ويرتبط الزلزولي (21 عامًا) بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 15 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، علمًا أنه شارك في الموسم الماضي مع أوساسونا في 34 مباراة بمسابقتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.



وفيما يخص ديمبيلي، فإن تعاقد النجم البالغ من العمر 26 عامًا مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2024، علمًا أن قيمته السوقية تُقدَر بـ60 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / فلسطين اونلاين