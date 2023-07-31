أجهزة أمن السلطة تختطف الطالب جابر ارزيقات من جامعة الخليل

اختطفت أجهزة أمن السلطة في الخليل اليوم الاثنين، الطالب بجامعة الخليل جابر ارزيقات، بعد مغادرته الجامعة.

وأظهر مقطع فيديو عناصر أجهزة أمن السلطة أثناء اعتقالهم الطالب ارزيقات واقتياده بسيارة مدنية، إلى جهة مجهولة.

وبذلك ترتفع حصيلة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة إلى 43 معتقلاً، وذلك على خلفية سياسية ومقاومة الاحتلال في الضفة الغربية، نصفهم أسرى محررون.

أجهزة أمن السلطة بلباس مدني يختطفون الطالب في جامعة #الخليل جابر ارزيقات من أمام بوابة الجامعة pic.twitter.com/t2plaZIqA2 — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 31, 2023

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين اعتقال مخابرات السلطة في طولكرم الصحفي سامي الساعي، من مكان عمله ظهر اليوم.

وطالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف جريمة استهداف المواطنين على خلفية سياسية.

كما طالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بضرورة تحمل مسؤولياتها في الضغط على الأجهزة الأمنية، لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين