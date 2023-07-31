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الاحتلال يفرج عن القيادي مصطفى الشنار بعد عام من الاعتقال الإداري

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الاحتلال يفرج عن القيادي مصطفى الشنار بعد عام من الاعتقال الإداري

31 يوليو 2023 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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الاحتلال يفرج عن القيادي مصطفى الشنار بعد عام من الاعتقال الإداري 

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن القيادي في حماس والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية مصطفى الشنار بعد عام من الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال "الشنار" في الثاني من أغسطس/ آب 2022 بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس.

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و تعرّض "الشنار" للعديد من الاعتقالات في سجون الاحتلال أولها في العام 1993 ودام شهرين، ثم في العام 2006 واستمر 10 أشهر إداريًا دون توجيه أي تهمة، ثم في 2007 حيث جدد الاحتلال له الاعتقال الإداري 6 مراتٍ وأفرج عنه في نوفمبر 2009. 

كما أعاد الاحتلال اعتقاله في العام 2013 حيث أصيب بنوبتين قلبيتين في سجن مجدو، نقل على إثرها لعيادة السجن قبل أن يتم نقله لمستشفى العفولة للعلاجِ. 

وعمل "الشنار" مرشدًا ومدرسًا في العديد من مدارس الأردن، ثم عمل محاضرًا في جامعتي القدس المفتوحة والنّجاح الوطنية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع. 

وكان من المقرر أن يخوض "الشنار" الانتخابات التشريعية عن قائمة "القدس موعدنا" قبل أن يقرر رئيس السلطة محمود عباس إلغائها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #اعتقال إداري #مصطفى الشنار #الضفة الغربية

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