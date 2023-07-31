تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها طارق حامد لاعب الاتحاد

تكلّلت جراحة لاعب الوسط المصري طارق حامد بوجهه بالنجاح، بعد اصابته خلال مواجهة الصفاقسي التونسي، الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأندية العربية في كرة القدم، بحسب ما أعلن ناديه الاتحاد السعودي الإثنين.

ونشر الاتحاد، بطل الدوري السعودي، مقطع فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للاعب الوسط البالغ 34 عاماً من سريره في المستشفى وهو يقول "أنا كويس الحمدالله".





وتعرّض حامد لإصابة قوية على مستوى الوجه، بعد تدخل عنيف من حسين علي السعيدي لاعب الصفاقسي في الدقيقة 38 من الشوط الأول، فوجّه له الحكم بطاقة حمراء مباشرة بعد استشارة حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، علماً ان الاتحاد حقق فوزه الثاني في البطولة بهدف جديد للفرنسي كريم بنزيمة وضمن التأهل إلى ربع النهائي.

وقال الدكتور عبدالله الحارثي ممثل اللجنة الصحية في الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريح تلفزيوني بعد اصابة لاعب الوسط الدفاعي "ليست إصابة خطيرة واللاعب لم يفقد الوعي. كان هناك جرح متوسط في الخد الأيمن. تأخرت الحالة في الملعب لوقف النزيف. نقلت الحالة بعد ذلك عبر سيارة الاسعاف إلى المستشفى".





المصدر / فلسطين اونلاين