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الرقم الأعلى خلال 2023 

6558 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال يوليو

31 يوليو 2023 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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اقتحم 6558 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك في شهر تموز/ يوليو 2023، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام الحالي مقارنة بالشهور الأخرى. 

وخلال اليوم الاثنين اقتحم 133 مستوطنًا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد، وتلقّوا شروحات عن الهيكل المزعوم.

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وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية في الجزء الشرقي منه، كما شهدت البلدة القديمة إجراءات مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 

وتتزامن الاقتحامات مع مواصلة الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين مخططاتهم في الأقصى المبارك الذي يمر بمرحلةٍ شديدة الخطورة تزامنًا مع عزم المستوطنين على إقامة الهيكل المزعوم وسط استعداد غير مسبوق، بدعم كامل من الحكومة اليمينية المتطرفة.

وكانت القناة الـ12 العبرية قد نشرت فيديو مصورًا يُظهر استعدادًا متقدمًا لجماعات الهيكل المزعوم، والتي تهدف لبناء الهيكل الثالث مكان المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق أعد مستوطنون متطرفون مواقد البخور والشموع في انتظار إقامة الهيكل المزعوم، كما أحضروا بحسب قولهم بقرة حمراء من ولاية تكساس الأمريكية لتحديد مرحلة مستقبلية لبناء الهيكل حيث قالوا "نحن تواقون لبناء الهيكل وها قد حصلنا على البقرة الحمراء".

المصدر / فلسطين أون لاين
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