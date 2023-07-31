فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

راموس يقترب من الانتقال للدوري الأمريكي

هيئة مقدسية تحذر من خطوات متسارعة يتخذها الاحتلال لهدم الأقصى

الصين تهدد بتحطيم هيمنة نظام "GPS" الأميركي

مصادر عبرية: إحباط هجوم ضد إسرائيليين في الهند

بسبب ديمبيلي.. برشلونة يعطل رحيل الزلزولي لريال بيتيس

أجهزة أمن السلطة تختطف الطالب جابر ارزيقات من جامعة الخليل

مدرب منتخب ألمانيا يصدم مانويل نوير

الاحتلال يفرج عن القيادي مصطفى الشنار بعد عام من الاعتقال الإداري

القوى الإسلامية بمخيم عين الحلوة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار

تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها طارق حامد لاعب الاتحاد

كتلة الصحفي تطالب بالإفراج عن الصحفي سامي الساعي

31 يوليو 2023 . الساعة 16:18 بتوقيت القدس
...
الصحفي سامي الساعي

طالبت كتلة الصحفي الفلسطيني، اليوم الاثنين، أجهزة أمن السلطة بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي سامي الساعي، والذي اعتقلته من مكان عمله في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان صحفي تلقى نسخة عنه، اليوم الاثنين: "في ظل لقاءات الأمناء العامين تواصل الأجهزة الأمنية في الضفة عملية اعتقال الصحفيين الفلسطينيين، والذين كان آخرهم الصحفي سامي الساعي الذي اعتقله جهاز المخابرات، اليوم الاثنين  الموافق31 يوليو 2023، من مكان عمله في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وطالبت كتلة الصحفي الفلسطيني بالإفراج الفوري عن الزميل الصحفي الساعي، داعية الاجهزة الامنية إلى التوقف عن سياسة الاعتقال على خلفية سياسية وصحفية.

ودعت المؤسسات الحقوقية إلى القيام بمسؤولياتها أمام "هذا التغول الأمني على العمل الصحفي في الضفة، وإلى ضرورة حماية الصحفيين هناك خاصة أن الزميل الساعي تم اعتقاله أكثر من مرة في سجون السلطة عوضا عن أنه أسير محرر من سجون الاحتلال".

وأضاف البيان: "إن كتلة الصحفي الفلسطيني توجه نداء للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بضرورة تشكيل حماية للعمل الصحفي وإلزام السلطة الفلسطينية في الضفة بالتوقف عن سياسة اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي".

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#اعتقال سياسي #أجهزة السلطة #كتلة الصحفي #الصحفي سامي الساعي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة