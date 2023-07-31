كتلة الصحفي تطالب بالإفراج عن الصحفي سامي الساعي

طالبت كتلة الصحفي الفلسطيني، اليوم الاثنين، أجهزة أمن السلطة بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي سامي الساعي، والذي اعتقلته من مكان عمله في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان صحفي تلقى نسخة عنه، اليوم الاثنين: "في ظل لقاءات الأمناء العامين تواصل الأجهزة الأمنية في الضفة عملية اعتقال الصحفيين الفلسطينيين، والذين كان آخرهم الصحفي سامي الساعي الذي اعتقله جهاز المخابرات، اليوم الاثنين الموافق31 يوليو 2023، من مكان عمله في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وطالبت كتلة الصحفي الفلسطيني بالإفراج الفوري عن الزميل الصحفي الساعي، داعية الاجهزة الامنية إلى التوقف عن سياسة الاعتقال على خلفية سياسية وصحفية.

ودعت المؤسسات الحقوقية إلى القيام بمسؤولياتها أمام "هذا التغول الأمني على العمل الصحفي في الضفة، وإلى ضرورة حماية الصحفيين هناك خاصة أن الزميل الساعي تم اعتقاله أكثر من مرة في سجون السلطة عوضا عن أنه أسير محرر من سجون الاحتلال".

وأضاف البيان: "إن كتلة الصحفي الفلسطيني توجه نداء للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بضرورة تشكيل حماية للعمل الصحفي وإلزام السلطة الفلسطينية في الضفة بالتوقف عن سياسة اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي".

المصدر / فلسطين أون لاين