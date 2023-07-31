عبد الهادي: أحداث مخيم عين الحلوة تشكل خطراً على القضية الفلسطينية

أكد أحمد عبد الهادي، ممثل حركة حماس في لبنان، أن الأحداث المؤسفة في مخيم عين الحلوة تشكل خطرا على القضية الفلسطينية، وتهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بل تهدد أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية، وتضرّ بالمجتمع الفلسطيني، ومن شأنها أن تحدث خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد، "نرفض الاحتكام للسلاح، ونؤكد على السلم الاهلي، وندعو بشكل عاجل لوقف إطلاق النار، وسحب المسلحين من الشوارع، لأن هذه الاشتباكات تسيء لصورة القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وتشوه صورة السلاح الفلسطيني، الذي ينبغي أن يوجه للاحتلال الصهيوني فقط".

اقرأ ايضا: عشرات القتلى والإصابات في اشتباكات عنيفة بين فتح وتنظيم الشباب بمخيم عين الحلوة

وأشار عبد الهادي إلى دعم حماس البيانات والمواقف الصادرة عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك، واللقاء الفلسطيني اللبناني الذي انعقد في صيدا، ودعت لوقف فوري لإطلاق النار، وفي الوقت ذاته نحذر من استمرار الاشتباكات، وخطرها على الوجود الفلسطيني في لبنان، وعلى العلاقات الفلسطينية اللبنانية.

وجدد دعوته لدعم جهود هيئات الإسعاف والدفاع المدني والمؤسسات الصحية والإنسانية في إغاثة المخيم، وتسهيل عملية نقل المصابين.

وأوضح ممثل حماس أنه "في الوقت الذي نؤكد على تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية في هذه الأحداث المؤسفة، فإننا نحذر من عملية تهجير اهلنا في مخيم عين الحلوة، ومن نتائج هذا التهجير على المخيم، وعلى الوجود الفلسطيني في لبنان، لأن مثل هذا السلوك سيؤدي إلى نتائج سياسية خطيرة، وكارثة إنسانية وأزمة اجتماعية جديدة تفاقم الأزمات التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان".

المصدر / فلسطين أون لاين