منتدى الإعلاميين يدين اعتقال الزميل سامي الساعي ويطالب بإطلاق سراحه

دان منتدى الإعلاميين، بأشد العبارات اعتقال أجهزة السلطة، الزميل الصحفي سامي الساعي من مكان عمله في مدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم الإثنين.

واعتبر المنتدى في بيان صحفي، أن اعتقال الزميل الساعي "جاء تمادياً في قمع الصحفيين وانتهاك حريتهم المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية والإنسانية، وتجاوزاً خطيراً من شأنه تقويض حرية الصحافة".

وقال البيان: "إن الاعتقال الجديد للزميل الساعي يعيد للأذهان اعتقاله السابق عام 2020 وكذلك عام 2017، حيث تم الإفراج عنه بعد مماطلة امتدت لـ30 يوماً رغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنه".

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وطالب المنتدى رئيس وزراء رام الله محمد اشتية بترجمة وعوده وخطاباته المؤكدة على صيانة الحريات الإعلامية على أرض الواقع.

ودعا المؤسسات الحقوقية لممارسة دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي المقدّمة منها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، والضغط للإفراج عن الزميل الصحفي سامي الساعي، ووقف تغول الأجهزة الأمنية على الصحفيين.

يُشار إلى أن الزميل سامي أسير سابق لدى الاحتلال، حيث اعتقل يوم 9 آذار/ مارس عام 2016، مدَّة 9 شهور بحجة "التحريض" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما تعرَّض للاعتقال لدى قوات الاحتلال عام 1997، وأُفرج عنه بعد أن أمضى 4 شهور.

المصدر / فلسطين أون لاين