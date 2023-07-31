التوصل لاتفاق مع مدرب جديد

غزة/ وائل الحلبي:

توصل نادي بلاطة لاتفاق مع مدرب جديد لقيادة الفريق بعد استقالة الكابتن خليفة الخطيب من تدريب الجدعان والتي وافق عليها مجلس إدارة النادي.

واتفق بلاطة مع المدرب الأردني إسلام جلال لتدريب الفريق، حيث قاد أول مران له بعد وصوله إلى الضفة صباح أمس، في إطار التحضيرات التي يجريها الفريق لانطلاق دوري المحترفين بعد خروجه من كأس الشهيد أبو عمار.

ويعد جلال من المدربين البارزين في الأردن وسبق له تدريب السلط والعببة وغيرها من فِرق الدرجة الأولى، إلى جانب أنه حاصل على شهادة التدريب "A Pro" ومحاضر معتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويأمل بلاطة في أن يكون التعاقد مع جلال بداية لتصويب أوضاع الفريق الذي أتمَّ العديد من الصفقات تحضيرًا لانطلاق موسم 2023/2024، وسط تطلعات بعودة الفريق للمنافسة على الألقاب والعودة إلى منصَّات التتويج الغائب عنها منذ حصوله على لقب دوري المحترفين قبل ثلاثة مواسم.

وفي سياق متصل قال إياد الطيراوي مسؤول اللجنة الرياضية لبلاطة إنه لم يتلقَ أي رد من اتحاد كرة القدم على طلب استخراج تصاريح اللاعبين الذين تعاقد معهم من غزة، مشيرًا إلى أنَّ ناديه لا زال يترقب الرد من جانب الاحتلال بعدما طلب إصدار تصاريح للاعبيه لكي يتسنى لهم الانضمام للفريق.

وكان بلاطة أعلن تعاقده مع ستة لاعبين من غزة هم عبد الله شقفة وعطايا جودة وأنس الشخريت وهلال غواش وشرف حسنين وإبراهيم أبو عمير.