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بقيمة 60 مليون دولار

الاحتلال يشتري عشرات الآلاف من قذائف المدفعية

31 يوليو 2023 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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دبابة تتبع جيش الاحتلال تستهدف أراضي المواطنين شرق قطاع غزة- أرشيف

أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شراء عشرات آلاف القذائف المدفعية من شركة "إلبيت الإسرائيلية" للصناعات الأمنية.

وقالت في تصريح مكتوب، اليوم الإثنين: إنه "بلغت قيمة الصفقة 60 مليون دولار"، موضحة أنها "وقَّعت مديرية الإنتاج والمشتريات التابعة للجيش، اتفاقية جديدة مع شركة "إلبيت سيستمز" لشراء عشرات الآلاف من قذائف المدفعية من عيار 155 ملم لاستخدام سلاح المدفعية".

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وتابعت: "سيتم تنفيذ العقد على مدار عام واحد، ومن المتوقع تسليم قذائف المدفعية خلال عام 2024"، موضحة أن هذه الاتفاقية ستعزّز "ستعزز قدرات الجيش واستعداده لسيناريوهات قتالية متنوعة."

ويستخدم  جيش الاحتلال المدفعية في صراعه مع الفلسطينيين والدول المجاورة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #قوات الاحتلال #أسلحة #قذائف مدفعية

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