رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر (رابط مباشر).. أوائل مصر

تشهد محركات البحث خلال هذه الساعات عمليات من البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر من قبل طلاب وطالبات هذه المرحلة.

وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023.

وقال "حجازي" خلال مؤتمر صحفي عقد بمكتبه، أنّ نسبة النجاح في الثانوية العامة لهذا العام بلغت نحو 78.8%، ومهنئاً أوائل الثانوية العامة، ومعرباً عن سعادته بتفوقهم، ومتمنيا لهم مواصلة التفوق فى دراستهم الجامعية.

وجرى الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في مصر في الشعبة الأدبية والعلوم، والرياضيات، من قبل الوزير على النحو التالي:

أوائل الشعبة الأدبية، كالتالي:

سيف علاء الدين محمد صدقي ابراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد ابو عاصي من محافظة القاهرة

عز الدين احمد العوضي رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفي من محافظة القاهرة

فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدري ابراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبد السلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبد الرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

أوائل الشعبة العلمية علوم، كالتالي:

ـأميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحاذق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزي احمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناي يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمي محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبد الفتاح سلامه من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبد القادر من محافظة القاهرة

أوائل الشعبة العلمية رياضيات، كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

أروي حسام مدحت محمد فوزي من محافظة القاهرة

أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد ابو حادي من محافظة الغربية

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

امل سيد محمد عبد الغفار محمد الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي من محافظة الشرقية

عبد الرحمن بيومي حسين احمد عبد الله الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمي من محافظة الشرقية

عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمي من محافظة القاهرة

عمر عبد الرحمن عبد العزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف

أدهم محمود حسن فهمي الاول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر:

1 - الدخول على رابط النتيجة بالأسفل.

2 – إدخال رقم جلوس للطالب.

3 - الضغط على إظهار النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر عبر الرابط المباشر للنتائج.. اضــــــــــغط هــــــــــــنا