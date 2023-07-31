أبو حسنة: خزينة "أونروا" مُهددة بالنفاد نهاية شهر أغسطس 2023

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة، عدنان أبو حسنة، أن خزينة "أونروا" مُهددة بالنفاذ نهاية شهر أغسطس 2023.

وقال في تصريح إذاعي، اليوم الإثنين: أن "التحذير من الأزمة المالية ليس فقط لقطاع غزة، إنما لكافة مناطق عمليات أونروا"، مبينًا أن "أونروا" لديها عجز مالي يتراوح ما بينا 150 الى 200 مليون دولار في البرنامج المنظم الذي تقدم من خلاله خدمات الصحة والتعليم.

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وأضاف: "ما لدينا من أموال تكفي حتى نهاية شهر أغسطس القادم وحال لم يتوفر هذا المبلغ فالأونروا لن تدفع مرتبات موظفيها البالغ عددهم 30 الف موظف"، موضحاً حاجة وكالة الغوث إلى 100 مليون دولار منها 70 مليون دولار لشراء المواد الغذائية، والتي يستفيد مها مليون و200 مواطن، و30 مليون دولار الأخريات لدفع مساعدات مالية مباشرة للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان، مؤكدًا: "هذا المبلغ لا يتوفر حتى جزء منه ".

وفيما يتعلق بإضراب المعلمين بالضفة، قال: "نأمل بدفع الرواتب في ظل الجهود التي تبذل من قبل المفوض العام للأونروا، لكن الأوضاع صعبة وتحتاج الى تغيير دراماتيكي في التمويل لنستطيع تمويل البرامج ودفع الرواتب"، ملفتاً إلى أن وكالة الغوث علقت عمل جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة بلبنان نتيجة الأوضاع التي وصفها بالكارثية، إثر حادثة الاغتيال والاشتباكات التي حدثت يوم أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين