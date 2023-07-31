براتب 2000 شيكل.. مطلوب موظف تسويق للعمل في شركة توزيع كهرباء غزة

تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها لشغل وظيفة (موظف تسويق) للعمل في دائرة التسويق في إدارة العناية بالزبائن، على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

المؤهلات المطلوبة:

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات التالية: إدارة الأعمال أو ما يعادلها (نظم المعلومات الإدارة، إدارة الإنتاج، إدارة التسويق، الريادة والقيادة … الخ من العلوم الادارية).

العلاقات العامة والاعلام أو ما يعادلها (الاتصال الجماهيري، إذاعة وتلفزيون، صحافة واعلام، …الخ من تخصصات العلاقات الاعلام). خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال عمل التسويق. ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام. يفضل من لديه دورات تدريبية في مجال التسويق والعناية بالزبائن أو شهادات احترافية في التسويق الرقمي والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو شهادات احترافية في تحليل البيانات.

المهارات المطلوبة:

القدرة على تطوير الحملات التسويقية بطريقة ابداعية لجذب العملاء الجدد.

التواصل الفعال مع الزملاء والعملاء، وأن يتمتع بمهارات الإقناع والتفاوض.

دراية بأحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في مجال التسويق الرقمي.

لديه دراية ومعرفة واسعة بمواكبة التطورات والمفاهيم الحديثة بالتسويق SEO وPPC والإعلانات عبر الشبكات الاجتماعية والبريد الإلكتروني والتسويق عبر الهاتف المحمول.

القدرة على التعامل مع برامج (مايكروسوفت أوفيس) والتعامل مع البريد الإلكتروني والتقويم الإلكتروني منصات البث المباشر، مثل Facebook Live وYouTube Live وInstagram Live، لتحقيق تفاعل أكبر مع المشتركين.

القدرة على تحليل البيانات والتعامل مع CRM.

القدرة على استخدام الشبكات الاجتماعية وتحسينها واستخدامها كأداة للتسويق الرقمي.

القدرة على متابعة المحتوى وتطوير محتوى ابداعي.

المهام والمسئوليات الوظيفية المطلوبة (وصف الوظيفة):

إعداد الخطط والحملات التسويقية والترويجية كالترويج والإعلان والتسويق الرقمي والعلاقات العامة، بما يتناسب مع المنتجات أو الخدمات المقدمة.

تطوير منظومة استطلاع وقياس آراء المشتركين وربطها بسياسات حملات الشركة التسويقية بما في ذلك التسويق الإلكتروني.

اعداد الكتيبات والنشرات والعروض التقديمية والإعلانات بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة، ويعمل على ضمان أن تكون هذه المواد متسقة مع الهوية البصرية للشركة ورسالتها التسويقية.

تحليل السوق والبيانات الخاصة بالزبائن، ومتابعة التغيرات في اهتمامات العملاء واتجاهات المشتركين، ويستخدم البيانات والإحصائيات لتقييم فعالية حملات التسويق وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها.

متابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للشركة والتفاعل مع العملاء والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعمل على نشر المحتوى التسويقي والاستجابة للتعليقات والاستفسارات.

إجراء البحوث والدراسات السوقية لفهم احتياجات العملاء وتوجيهات السوق، ويستخدم الأدوات والتقنيات المناسبة مثل استطلاعات الرأي ومجموعات النقاش وتحليلات البيانات.

تقييم الحملات التسويقية ومراقبة وتقييم نتائج حملات التسويق ومبيعات المنتجات أو الخدمات، ويقوم بتحليل البيانات المتاحة لتقييم فعالية الحملات واتخاذ قرارات تحسينها وتعديلها إن لزم الأمر.

التعاون مع الأقسام الأخرى في قسم التسويق مع الأقسام الأخرى في الشركة ذات الصلة، لضمان تنسيق الجهود وتحقيق أهداف التسويق بشكل متكامل.

متابعة التطورات في مجال التسويق ومتابعة التطورات والاتجاهات في مجال التسويق وتقنيات التسويق الجديدة.

العدد المطلوب للوظيفة حالياً (موظف واحد) ويبقى باقي الفائزين ضمن قائمة الانتظار والتي تستمر مدة صلاحيتها لمدة (180 يوم) من تاريخ اعلان النتائج.

المزايا الوظيفية:

يصرف للمتعاقد راتب شهري بقيمة (2000) شيكل، بالإضافة لأي بدلات أو علاوات حسب النظام.

تعتبر الستة أشهر الأولى من التعاقد فترة تجريبية، ويتم التجديد وفقاً للاحتياج وتقيم الأداء.

الأوراق المطلوبة:

السيرة ذاتية (cv).

صورة مصدقة عن المؤهل العلمي في التخصص المطلوب.

صورة عن شهادة الثانوية العامة.

صور عن شهادات الخبرة العملية المطلوبة.

صور عن شهادات الدورات والمهارات التدريبية.

تقديم الطلبات:

تقدم الطلبات وترسل عبر الموقع الالكتروني للشركة

اضغط هنا ⇐(التسجيل لوظيفة التسويق) وذلك حتى تاريخ 10/08/2023م.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة.