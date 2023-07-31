إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة المغير

أصيب خمسة شبَّان بالرصاص الحي والمعدني، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة المغير شرق رام الله.

وبرفقة جرافات عسكرية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، فيما اعتلى قناصة أسطح عدَّة منازل.

واندلعت مواجهات أطلقت خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام صوب الشبان.

وأفادت مصادر محلية أن الشبان بالرصاص الحي في اليد، والقدم، واثنين بالرصاص المعدني المغلَّف بالمطاط في الرأس، والعشرات بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال جرَّفت حديقة الشهداء العامة الواقعة في المنطقة الشرقية من البلدة.

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وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشاب عباس أبو عليا من منزله في المغير.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخلَي المغيّر الرئيسين، لنحو شهر كامل، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما اضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

وتهدف قوات الاحتلال من حصار البلدة إلى تشكيل حماية للمستوطنين الذين ينتشرون في الأراضي المحيطة بها ويهاجمون المواطنين وممتلكاتهم.

وشهدت المغير خلال الأيام الماضية هجمات للمستوطنين، أحرقوا خلالها سياراتٍ لمواطنين، بحماية من قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين