مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة شومر

إعلان توظيف صادر عن شركة شومر تعلن فيه عن حاجتها الى مندوب مبيعات لمنطقة غزة والشمال.
شروط التسجيل
- خبرة 2 سنوات وأكثر في مجال المبيعات والتسويق.
- حسن المظهر.
- القدرة على تحمل ظروف العمل.
- القدرة على العمل الميداني.
- يمتلك رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.
- لديه خبرة في الطرق (غزة + الشمال)
- معرفة جيدة بالقراءة والكتابة.
طريقة التقديم للوظائف:
- على من يجد في نفسه الكفاءة، يتم تقديم الطلبات والمقابلات في مقر الشركة بعد استكمال الشروط
- العنوان: قطاع غزة - المغازي - صلاح الدين - مقابل بلدية المغازي
- اخر موعد للتقديم يوم الخميس 03/08/2023 الساعة 5:00 مساءا
- او الاتصال على الأرقام التالية:
- أوريدو / 0566603080
- جوال / 0599603080