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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة شومر

31 يوليو 2023 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة شومر تعلن فيه عن حاجتها الى مندوب مبيعات لمنطقة غزة والشمال.

شروط التسجيل

-  خبرة 2 سنوات وأكثر في مجال المبيعات والتسويق.

-  حسن المظهر.

-  القدرة على تحمل ظروف العمل.

-  القدرة على العمل الميداني.

-  يمتلك رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

-  لديه خبرة في الطرق (غزة + الشمال)

-  معرفة جيدة بالقراءة والكتابة.

طريقة التقديم للوظائف:

- على من يجد في نفسه الكفاءة، يتم تقديم الطلبات والمقابلات في مقر الشركة بعد استكمال الشروط

- العنوان: قطاع غزة - المغازي - صلاح الدين - مقابل بلدية المغازي

- اخر موعد للتقديم يوم الخميس 03/08/2023 الساعة 5:00 مساءا

- او الاتصال على الأرقام التالية:

- أوريدو / 0566603080

- جوال / 0599603080

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