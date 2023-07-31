مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة شومر

إعلان توظيف صادر عن شركة شومر تعلن فيه عن حاجتها الى مندوب مبيعات لمنطقة غزة والشمال.

شروط التسجيل

- خبرة 2 سنوات وأكثر في مجال المبيعات والتسويق.

- حسن المظهر.

- القدرة على تحمل ظروف العمل.

- القدرة على العمل الميداني.

- يمتلك رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

- لديه خبرة في الطرق (غزة + الشمال)

- معرفة جيدة بالقراءة والكتابة.

طريقة التقديم للوظائف:

- على من يجد في نفسه الكفاءة، يتم تقديم الطلبات والمقابلات في مقر الشركة بعد استكمال الشروط

- العنوان: قطاع غزة - المغازي - صلاح الدين - مقابل بلدية المغازي

- اخر موعد للتقديم يوم الخميس 03/08/2023 الساعة 5:00 مساءا

- او الاتصال على الأرقام التالية:

- أوريدو / 0566603080

- جوال / 0599603080