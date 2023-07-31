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زر التغريد سيختفي.. "بوست" بدلاً من "تويت" في "إكس"

31 يوليو 2023 . الساعة 05:00 بتوقيت القدس
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زر التغريد سيختفي.. "بوست" بدلاً من "تويت" في "إكس"

يعتبر زر التغريد (tweet)، من آخر الأمور الباقية من موقع التدوين المصغر "إكس" بعلامته التجارية القديمة "تويتر"، لكن يبدو أن هذا الزر لن يبقى على حاله، وفق ما ذكرت مواقع إخبارية تقنية.

وجرى تغيير زر التغريد لفترة وجيزة بكلمة (post) أو "منشور"، بحسب ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني.

لكن حتى صباح اليوم الأحد، لا تزال كلمة (tweet) موجودة لدى تصفح موقع "إكس"، ويبدو أن الأمر يدخل في نطاق المرحلة التجريبية.

وقال "ذا فيرج" إن هذا الزر دليل مرتبط بالعصفور الأزرق وسيختفي قريبا من "إكس".

وكان الملياردير الأميركي ومالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، أعلن الأسبوع الماضي تغيير اسم الموقع الشهير إلى "إكس"، وشعاره أيضاً.

ويقول ماسك إنه يريد تحويل منصة التواصل الاجتماعي إلى موقع شامل للاتصالات والمعاملات المالية.

وذكر أن تويتر لا تغير اسمها كشركة وحسب، بل تغير هويتها ككل.

المصدر / وكالات
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