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ميزة جديدة من واتساب.. رسائل فيديو قصيرة ومباشرة

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ميزة جديدة من واتساب.. رسائل فيديو قصيرة ومباشرة

31 يوليو 2023 . الساعة 00:54 بتوقيت القدس
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ميزة جديدة من واتساب.. رسائل فيديو قصيرة ومباشرة

أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتساب" إطلاق ميزة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة، بعد أسابيع من اختبارها.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن الخاصية الجديدة يجري حاليا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل "الدردشات" أفضل.

ذكرت "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، في منشور على مدونتها:

غيّرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك.

يسرنا انطلاقا من هذه الخاصية، طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة.

يمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة.

وكل ما يحتاجه مستخدمو "WhatsApp" هو الضغط على زر "الرسائل الصوتية" مرة واحدة، ليتحول إلى "رسائل الفيديو القصيرة".

بعدها، يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية.

الفيديو، الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله "حصريا" للمرسل إليه.

ويعتقد أن الميزة مستوحاة من التطبيق المنافس "سناب شات".

المصدر / وكالات
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