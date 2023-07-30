تشيلسي يعزز صفوفه بمدافع موناكو

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق نهائي مع نظيره موناكو الفرنسي لضم مدافع الفريق أكسيل ديساسي في نافذة الانتقالات الصيفية لترميم خطه الخلفي.



ومع بداية الموسم التحضيري للنادي اللندني، تلقى تشيلسي نبأً سيئًا بإصابة مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وسيغيب عن البلوز حتى نهاية موسم 2023-24.



ووفقًا لما أوردته شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن تشيلسي توصل إلى اتفاقٍ بالفعل مع موناكو لضم ديساسي مقابل 45 مليون يورو.



وكان ديساسي قد انتقل إلى موناكو من ريمس في عام 2020 مقابل 13 مليون يورو، وكان جزءًا من تشكيلة منتخب فرنسا في مونديال 2022 وخاض ثلاث مباريات في قطر.



وأوضح التقرير أنّ الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الفترة المُقبلة بعد الانتهاء من الفحوص الطبية، ومن المرجح أن يُوقّع صاحب الـ25 عامًا على عقدٍ مدته 5 سنوات حتى 30 يونيو/ حزيران 2028 مع خيار التمديد لمدة موسم واحد إضافي حتى 2029.



الجدير بالذكر أنّ ديساسي بالموسم الماضي مع موناكو شارك في 49 مباراة بمُختلف المُسابقات، وأسهم في 10 أهداف (سجّل 6 أهداف، صنع 4) بإجمالي 4380 دقيقة.



وسيكون ديساسي خامس لاعب ينضم إلى تشيلسي هذا الصيف، بعد مواطنه كريستوفر نكونكو مهاجم لايبزيغ، ونيكولاس جاكسون مهاجم فياريال، وجناح سانتوس أنجيلو، فضلًا عن الجناح البرتغالي دييغو موريرا قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

المصدر / فلسطين اونلاين