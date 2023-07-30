ساديو ماني يودع زملاءه في بايرن ميونخ قبل الانتقال إلى النصر

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ، قام بتوديع زملائه في النادي البافاري، استعدادًا للانتقال إلى صفوف النصر السعودي.



ووصل ماني إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي قادمًا من ليفربول الإنجليزي؛ لتعويض رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكنه لم يقدم أداءً مقنعًا ولم يكن على مستوى تطلعات الجماهير

وتزعزعت العلاقة بين ماني وإدارة بايرن، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، حين وجه لكمة إلى زميله في الفريق، ليروي ساني، بعد الخسارة بنتيجة (0-3) من مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما دفع إدارة النادي البافاري إلى إيقافه لمباراة واحدة وتغريمه ماليًا.



ووفقًا لما أوردته شبكة "سبورت 1" الألمانية، فإن ماني حرص صباح اليوم الأحد 30 يوليو/ تموز على توديع زملائه استعدادًا للانتقال إلى النصر السعودي. وأوضح التقرير أن إعلان رحيل السنغالي عن بايرن ميونخ بات وشيكًا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الساعات القليلة المُقبلة.



وكان "العالمي" قد جهز عرضًا بقيمة 37 مليون يورو من أجل ضم الجناح الدولي السنغالي من بايرن، ورغم رغبة صاحب الـ31 عامًا في الاستمرار في صفوف بايرن ميونخ، فإن ضغوط النادي البافاري أجبرت اللاعب على قبول العرض السعودي.



جدير بالذكر أن ماني قد غادر نادي ليفربول إلى نادي بايرن ميونخ الصيف الماضي، في صفقة بلغت تكلفتها 32 مليون يورو، وخلال موسم 2022-23، سجل 12 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 38 مباراة بجميع المسابقات.

المصدر / فلسطين اونلاين