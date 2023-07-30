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رسمياً.. الأهلي السعودي يتعاقد مع الفرنسي سان ماكسيمين

30 يوليو 2023 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
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سمياً.. الأهلي السعودي يتعاقد مع الفرنسي سان ماكسيمين

انتقل الجناج الفرنسي ألان سان ماكسيمان جناح نيوكاسل الانكليزي الى أهلي جدة السعودي كما اعلن الناديان الاحد.

وذكر نادي نيوكاسل في بيان رسمي "أتم ألن سان ماكسيمان انتقاله الى النادي الاهلي. شكرا لك على كل شيء وافضل التمنيات للمستقبل".

ومن جانبه أعلن النادي الأهلي التعاقد مع ماكسيمان بعقد لمدة 3 سنوات ينتهي في صيف 2026.

وكان اللاعب صاحب الـ 26 عاماً قد انضم لنادي نيوكاسل في موسم 2019/2020 قادماً من نيس الفرنسي.

وسبق لأهلي جدة ان ضم خلال الانتقالات الصيفية الجارية لاعبين عالميين امثال الجزائري الدولي رياض محرز، البرازيلي فيرمينو والحارس السنغالي إدوار مندي.

ونشر ماكسيمين عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "قبل 4 سنوات ارتديت قميص نيوكاسل لأول مرة... قد تفكر في رسالة الوداع اللطيفة، ولكن المشاعر أعمق من أي كلمات أستطيع أن أقولها، منذ الأشهر الأولى التي التقيت فيها بأهل هذه المدينة، فهمتهم حقًا واحتضنت شغفهم الذي لا يتزعزع".

وتابع "لقد وقعت في حب نيوكاسل وأتيحت لي فرصة رائعة للمغادرة خلال الأيام الصعبة للفريق، ولكنني فضلت البقاء من أجل إنقاذ النادي من الهبوط من الدوري الإنكليزي الممتاز، وهذا يعني لي الكثير".

وواصل "خلال تلك الأيام الصعبة كانت لدى البعض شكوك، ولكنني أؤمن دائمًا بهذا النادي وأنظر إلى وضعنا الآن، إنه رائع وسأغادر نيوكاسل كما كان ينبغي أن يكون دائمًا".

المصدر / فلسطين اونلاين
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#الأهلي السعودي #سان ماكسيمين

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