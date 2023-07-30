"أبو كويك" يدعو للتوحد من أجل صد "الهجمة الاستيطانية"

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ حسين أبو كويك، إلى التوحد من أجل صد الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها أرضنا ومقدساتنا، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية.

وقال أبو كويك إن "حركة حماس حريصة على تحقيق الوحدة الوطنية، خاصة في ظل الهجمة الاستيطانية على أرضنا، وتهويد مقدساتنا"، مضيفاً: "نحن حريصون على المشاركة في جميع اللقاءات الوطنية، لبناء استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال".

ولفت إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لصد اعتداءات المستوطنين وانتهاكات حكومة الاحتلال المستمرة بحق أرضنا ومقدساتنا، منوهاً إلى أن حماس تمد يدها للكل الفلسطيني وحريصة على نجاح الحوار الداخلي.

وطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة، مؤكداً أن السلطة تتجاهل هذه المطالبات، ما يُعرض العلاقات الوطنية للخطر.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين والنشطاء والأسرى المحررين والشخصيات الوطنية، تزامناً مع اجتماع الأمناء العامين للفصائل في مصر.

واستنكرت عائلة سعادة في محافظة نابلس اعتقال أجهزة أمن السلطة أربعة من أبنائها لليوم الثاني على التوالي، مطالبة بوقف ملاحقة واعتقال أبنائها، والذي تكرر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين