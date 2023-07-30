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5 أسرى من الشعبيّة يشرعون بخطوات احتجاجية على سياسة الاعتقال الإداري

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5 أسرى من الشعبيّة يشرعون بخطوات احتجاجية على سياسة الاعتقال الإداري

30 يوليو 2023 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
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قرر خمسة أسرى من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، الشروع بخطوات احتجاجية وتصعيدية يوم غد الإثنين ضد سياسة الاعتقال الإداري.

وقال مركز "حنظلة للأسرى والمحررين"، إن الأسرى هم: (نضال أبو عكر، محمد زغاري، عدي زهران، إبراهيم سمارو، عثمان عرفة)، علماً أنهم قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال نتيجة اعتقالاتهم المتكررة، وتعرضهم للاعتقال الإداري وتمديده أكثر من مرة.

وتشمل خطوات الأسرى الاحتجاجية، الخروج إلى غرف الزنازين، ومن الممكن أن تمتد الخطوات التصعيدية لكافة السجون وفق برنامج نضالي متدحرج إذا لم تستجب ما تسمى بإدارة السجون لمطالبهم العادلة والمشروعة.

وطالب الأسرى الذين سيخوضون الخطوات بالوقوف لجانبهم ومؤازرتهم لإفشال سياسات الاحتلال وانتزاع حريتهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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