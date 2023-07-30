مباراة النصر والزمالك.. بين السعي للتعويض والتعزيز

يضع النصر السعودي النقاط الثلاث نصب عينيه عندما يستضيف الاتحاد المنستيري التونسي الاثنين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة الأندية العربية في السعودية، فيما يصطدم الشباب بالزمالك المصري.

وكان النصر تعادل في مباراته الأولى سلباً أمام الشباب نفسه، بينما تلقى الاتحاد المنستيري خسارة ثقيلة أمام الزمالك المصري برباعية نظيفة.

ودخل النصر مباراته الماضية بلاعبي الاحتياط، قبل أن يشرك بعض العناصر الأساسية في الشوط الثاني، بسبب الإرهاق بعد رحلة شاقة من اليابان. ورغم ذلك نحج في تفادي الخسارة وخرج بنقطة التعادل.

ويتطلع هذه المرة إلى تحقيق فوزه الأول والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل، معتمداً على نجومه الأجانب الذين يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب البرازيليين تاليسكا وتيليس، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا.

في المقابل، قدم الاتحاد المنستيري واحدة من أسوأ مبارياته وتلقى خسارة ثقيلة، ويأمل في ترتيب صفوفه من جديد والظهور بصورة مختلفة تبقيه في السباق.

وفي المجموعة نفسها، يخوض الزمالك اختباراً صعباً في ثاني مواجهاته، عندما يحلّ على الشباب السعودي.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق ثاني انتصاراته في البطولة، ليحجز مقعداً رسمياً في الدور ربع نهائي، في ظل تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة.

وعقد مدرب الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو جلسة مع اللاعبين وطالبهم بغلق صفحة المباراة السابقة.

وقال أوسوريو في تصريحات صحافية "لا أحب الحديث عن التوقعات أو إلى أي مدى ممكن أن نصل في البطولة، مجموعتنا قوية، وسنواجه فريقاً جيداً وشرساً، وسننافس بكل قوة في المباريات المقبلة، ولن نكون صيداً سهلاً".

المصدر / فلسطين اونلاين