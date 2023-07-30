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اعتداءات من جيش الاحتلال والمستوطنين بمناطق متفرقة بالضفة والقدس

30 يوليو 2023 . الساعة 18:26 بتوقيت القدس
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تجددت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، عصر اليوم الأحد، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

واقتحمت جرافات الاحتلال الطريق الواصل ما بين مستوطنتي "شافي شامرون" و"حومش" شمال غرب نابلس، فيما اعتدى مستوطنون على مواطن قرب الطريق الواصل بين أريحا ورام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي عمر أبو الهوى من بلدة الطور، والفتى المقدسي عز الدين طوطح.

وداهمت قوات الاحتلال منزل حارس المسجد الأقصى المبارك لؤي أبو السعد في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وقامت بتسليمه استدعاءً للتحقيق.

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وفي وقتٍ سابق، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بالإخلاء ووقف العمل لعشرات الدونمات من أراضي بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت.

وسلّمت قوات الاحتلال أهالي قرية فروش بيت دجن شمال شرق نابلس 10 إخطارات هدم، منها ثمانية لمنازل مأهولة بالسكان، واثنان لبركتين زراعيتين.

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#القدس #اعتداءات الاحتلال #الضفة الغربية

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