إخطارات بالهدم ووقف البناء وتجريف أراضٍ في نابلس وسلفيت

سلمت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، إخطارات لهدم منازل ومنشئات في نابلس ووقف البناء في سلفيت، فيما جرفت أراضي جنوب نابلس.

وسلّمت قوات الاحتلال أهالي قرية فروش بيت دجن شمال شرق نابلس 10 إخطارات هدم، منها ثمانية لمنازل مأهولة بالسكان، واثنان لبركتين زراعيتين.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت أهالي القرية ثلاثة إخطارات يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الإخطارات ثلاثة عشر إخطاراً خلال أربعة أيام فقط.

كما شرع مستوطنون بتجريف أراض في منطقة "الزوايا" بين بلدتي عقربا ومجدل بين فاضل جنوب نابلس.

وتشهد هذه الأراضي بين فترة وأخرى أعمال تجريف، ويحاول المستوطنون زراعتها بالأشجار، في محاولة للاستيلاء عليها.

وفي سلفيت، سلمت قوات الاحتلال خمسة إخطارات بوقف العمل والبناء بغرف وطرق زراعية، شمال غرب بلدة دير بلوط في سلفيت.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "ظهر رجال" ووضعت إخطارات بإخلاء الأرض ووقف العمل والبناء في غرف وطرق زراعية، يعتبرها الأهالي متنزها.

المصدر / فلسطين أون لاين