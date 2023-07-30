لويس سواريز يتوصل إلى اتفاق مع غريميو لفسخ عقده

أكدت مصادر صحفية، أن الأوروغواياني لويس سواريز توصل إلى اتفاق مع غريميو البرازيلي من أجل فسخ عقده مع الفريق بالتراضي بصورة مبكرة.



وحسب خبير الانتقالات الشهير "فابريتسيو رومانو" فإن اتفاق المهاجم الأسبق للبلوغرانا وغريميو، يأتي في إطار مساعي اللاعب الأوروغواياني للانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.



واتفق الطرفان على إنهاء العقد الذي يربطهما في ديسمبر من العام الجاري، علماً أن اتفاقه مع النادي البرازيلي كان ينص على انتهاء عقده في ديسمبر من العام 2024.

وأبدى إنتر ميامي اهتماماً بالتعاقد مع سواريز بصفقة انتقال حر، من أجل إعادة لم شمله بصديقه المقرب، الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق الأمريكي.



وحسب شبكة "ESPN"، فقد أبدى سواريز خلال وقت سابق استعداده لدفع كل المستحقات التي حصل عليها من النادي في يناير/ كانون الثاني الماضي، ودفع أموال إضافية من أجل فسخ تعاقده بصورة مبكرة.



جدير بالذكر أن سواريز البالغ من العمر (36) عاماً يعد واحداً من أبرز المهاجمين في العقد الأخير، حيث سبق له التألق في صفوف أندية عملاقة مثل أياكس أمستردام الهولندي، ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

المصدر / فلسطين اونلاين