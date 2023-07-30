احتماع حاسم يقرب هاري كين من بايرن ميونيخ

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي بايرن ميونخ أحرز تقدمًا في المفاوضات لضم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرة إلى أن النادي البافاري يقترب من إبرام صفقة تاريخية للتعاقد مع اللاعب.



وأضافت أن كل شيء مرتبط بنتائج الاجتماع المقرر غدًا الإثنين بين الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يان كريستيان دريزين والمدير الفني ماركو نيبي من جهة ورئيس توتنهام دانيال ليفي من جهة أخرى، مشيرة إلى أن كين من الممكن أن يصبح بعد الاجتماع لاعبًا للعملاق البافاري في حال سارت المفاوضات كما يريد بايرن ميونخ.



ويثق بايرن ميونخ في قدرته على التوصل إلى اتفاق لحسم الصفقة على الرغم من وجود فجوة بين العرض الذي قدمه وطلبات توتنهام المالية للاستغناء عن الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 30 عامًا وهداف الفريق التاريخي.



وتشير تقارير إلى أن عرض النادي البافاري توقف عند حدود 75 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعتبر رسومًا ضخمة للاعب سيكون مجانيًا الصيف المقبل، في ظل وجود رغبة كبيرة لدى النادي الألماني للتعاقد مع مهاجم؛ خصوصًا مع قتراب السنغالي ساديو ماني من الانتقال إلى النصر السعودي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.



ويرى توخيل أن كين هو المرشح المفضل خاصة مع انفتاح اللاعب على فكرة الانضمام إلى بطل البوندسليغا؛ لكن النادي الألماني يحتاج إلى تقليص الفجوة مع طلبات ليفي الذي يريد الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني.



جدير بالذكر أنّ كين خاض مع توتنهام هوتسبير 49 مواجهة بمختلف المسابقات في الموسم الماضي 2022-23، أحرز خلالها 32 هدفًا وقدّم 5 تمريرات حاسمة.



وينتهي العقد الحالي للنجم الإنجليزي مع توتنهام في صيف العام القادم 2024، وخلال مسيرته، سجل مع فريق شمال لندن 280 هدفًا وصنع 64 في 435 مباراة، وحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، إلا أنه لم يفز بأي لقب جماعي مع السبيرز.

المصدر / فلسطين اونلاين