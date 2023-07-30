مطلوب مندوب/ـة مبيعات طبية للعمل في شركة ماش فيوتشر التجارية

إعلان توظيف صادر عن شركة ماش فيوتشر التجارية تعلن فه عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (مندوب/ة مبيعات طبية) .
شروط التسجيل
1- حاصل/ة على بكالوريوس صيدلة أو على تخصص ذو علاقة .
2- أن يكون عمر المتقدم/ة أقل من 30 عام .
3- حاصل/ة على رخصة قيادة وقادر/ة على إمتلاك سيارة .
4- إجادة استخدام الكمبيوتر خاصة برامج مايكروسفت أوفيس .
5- يفضل من لديه خبرة عملية.
6- القدرة على العمل تحت الضغط.
7- إجادة مهارات الاتصال والتواصل مع العملاء .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :
- ينتهى التسجيل يوم السبت الموافق 5/8/2023
- العنوان: مدينة غزة - تل الهوا - بجوار حديقة برشلونة