مطلوب مندوب/ـة مبيعات طبية للعمل في شركة ماش فيوتشر التجارية

إعلان توظيف صادر عن شركة ماش فيوتشر التجارية تعلن فه عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (مندوب/ة مبيعات طبية) .

شروط التسجيل

1- حاصل/ة على بكالوريوس صيدلة أو على تخصص ذو علاقة .

2- أن يكون عمر المتقدم/ة أقل من 30 عام .

3- حاصل/ة على رخصة قيادة وقادر/ة على إمتلاك سيارة .

4- إجادة استخدام الكمبيوتر خاصة برامج مايكروسفت أوفيس .

5- يفضل من لديه خبرة عملية.

6- القدرة على العمل تحت الضغط.

7- إجادة مهارات الاتصال والتواصل مع العملاء .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :

[email protected]

- ينتهى التسجيل يوم السبت الموافق 5/8/2023

- العنوان: مدينة غزة - تل الهوا - بجوار حديقة برشلونة