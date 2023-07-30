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بالفيديو لبنان.. مقتل مسؤول عسكري بحركة "فتح" في اشتباكات مسلحة بعين الحلوة

30 يوليو 2023 . الساعة 15:25 بتوقيت القدس
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أثار الاشتباكات المسلحة العنيفة في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أن العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي، قتل في اشتباكات مسلحة عنيفة تدور بين عناصر من حركة فتح وعناصر من عصبة الأنصار في حي "البساتين" في مخيم "عين الحلوة" بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر فلسطينية لبنانية أن الاشتباكات الدائرة منذ ساعات بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، تزداد حدتها مع مرور الوقت، وفشل الجهود لتطويق الأحداث.

وقتل لاجئ فلسطيني، أمس، وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم طفلتان، جراء عملية اغتيال فاشلة، تعرض لها أحد قادة التنظيمات الفلسطينية في مخيم "عين الحلوة".

وأفادت مصادر صحفية في المخيم، أن الشاب عبد فرهود، أصيب برصاصة قاتلة، بعد محاولة اغتيال تعرض لها مسؤول فلسطيني.

وذكرت أن مساعٍ تجري من أجل تخفيف التوتر والاحتقان في المخيم، في وقت شهدت فيه منطقتا "الصفصاف" و"البركسات"، نزوحاً من قبل الأهالي، خوفا من تصاعد الاشتباكات بين المسلحين.

من جانبه ذكر الجيش اللبناني، أن عسكري أصيب جراء سقوط قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية خلال الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.

 

 

المصدر / وكالات
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#مخيم عين الحلوة #جنوبي لبنان #اشتباكات فتح

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