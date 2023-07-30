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فصائل: الاعتقالات السياسية بالضفة كانت سببًا مباشرًا لعدم مشاركتنا في اجتماع "الأمناء"

البطش: مقاطعتنا لاجتماع الأمناء بسبب إصرار السلطة على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين

 ولا يؤسس لشراكة حقيقية وشاملة

حركة المجاهدين الفلسطينية: اجتماع الأمناء العامين منقوص

30 يوليو 2023 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
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أرشيفية

قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إن اجتماع الأمناء العامين في ظل الإصرار على الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني في الضفة اليوم لا يعبر عن تطلعات شعبنا وارادته.

وأكدت الحركة أن اجتماع الأمناء العامين في القاهرة بدعوة من رئيس السلطة في ظل مقاطعة مشروعة من بعض فصائل وقوى شعبنا، واقصاء غير مشروع لقوى المقاومة الفاعلة و الحية، وذلك من شأنه أن لا يؤسس لمرحلة من الوحدة الحقيقة والشراكة الشاملة.

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ورفضت حركة المجاهدين في بيان لها، سياسة الإقصاء الغير مشروع لفصائل المقاومة الحية معبرة في السياق عن تأييدنا للمقاطعة المشروعة من الفصائل تعبيرا منهم عن رفض الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين.

وأكدت أن الإصرار على اجتماعات لا تأخذ بعين الاعتبار كل المبادرات المطروحة ولا تراعي ظروف المرحلة ولا تتجاوز أخطاء الماضي لن يخدم شعبنا ولن يسهم في مواجهة التحديات أو تأسيس شراكة حقيقية.

ودعن لتأسيس مرحلة جديدة تقوم على استراتيجية وطنية جامعة دون اقصاء واستفراد، وتهيئة أجواء الوحدة الوطنية من خلال التوقف عن ملاحقة المقاومين وانهاء الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني في الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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