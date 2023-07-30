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لاعب جديد يغادر غزة ويلتحق بصفوف الأمعري

30 يوليو 2023 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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لاعب جديد يغادر غزة ويلتحق بصفوف الأمعري
غزة/ مؤمن الكحلوت:

غادر اللاعب حازم شكشك صباح اليوم الأحد قطاع غزة، متوجّهًا للضفة الغربية المحتلة، بعد حصوله على تصريح من قِبل قوات الاحتلال يمنحه المرور عبر حاجز معبر بيت حانون "إيريز".

وسيلتحق شكشك بفريق مركز شباب الأمعري الذي تعاقد معه في وقت سابق، حيث فسخ اللاعب تعاقده مع ناديه الحالي اتحاد بيت حانون.

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ويعتبر شكشك اللاعب الثالث الذي يغادر غزة خلال 72 ساعة، حيث سبقه حازم أبو شنب وطلال جندية يوم الخميس الماضي، والتحقا بصفوف فريق الأمعري أحد أندية دوري الاحتراف الجزئي.

ومن المتوقع أن يغادر غزة خلال الأيام القادمة اللاعب شرف حسنين للالتحاق بفريق مركز شباب بلاطة، بعد التعاقد معه في وقت سابق.

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#قطاع غزة #اتحاد بيت حانون #الضفة الغربية #مركز شباب الأمعري

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