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البطش: مقاطعتنا لاجتماع الأمناء بسبب إصرار السلطة على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين

30 يوليو 2023 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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جانب من مؤتمر الفصائل المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أنّ حركته ستحترم نتائج اجتماع "الأمناء العامين" للفصائل الفلسطينية ما لم "تمس رؤيتنا الوطنية".

وأوضح البطش في مؤتمر صحفي عقدته الفصائل المقاطعة لاجتماع الأمناء في القاهرة، أن مقاطعة "الجهاد" للمؤتمر المنعقد اليوم، بسبب إصرار السلطة الفلسطينية على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها.

وأعلنت أربعة فصائل هي حركة "الجهاد الإسلامي"، "والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، ومنظمة "الصاعقة"، وحركة "فتح الانتفاضة" مقاطعة الاجتماع احتجاجًا على استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

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وقال البطش "إننا لن نحضر اجتماع الأمناء العامين، لكننا "سنحترم نتائجه، ما لم تمس رؤيتنا الوطنية في الصراع معه العدو الصهيوني".

وجدَّد مطالب حركته "بالتوافق على استراتيجية وطنية ضد مشروع الضم والتهويد".

وينطلق اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد عند الساعة 12 ظهراً، في مدينة العلمين بمصر، لتحقيق الوحدة الوطنية والاتفاق على برنامج فلسطيني مشترك لمواجهة حكومة الاحتلال.

ووصلت وفود الفصائل المشاركة جميعها إلى القاهرة، حيث يعقد الاجتماع في أحد فنادقها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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