أبو معمَّر يطالب بخروج اجتماع الأمناء بخطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين:

طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمَّر، بضرورة خروج اجتماع الأمناء العامين في القاهرة اليوم الأحد، بخطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو معمَّر في مؤتمر نظمته اليوم الأحد بمدينة غزة، الفصائل المقاطعة لاجتماع القاهرة للأمناء العامين، إن اجتماع القاهرة كان بدعوة من السلطة في رام الله، وأن موضوعه كان لمناقشة وضع خطط لمواجهة تغول الاحتلال.

وأكد أن شعبنا على قدر من الوعي ويعرف من سيكون المعطل لهذا الاجتماع وتنفيذ موضوعه الذي التئم من أجله.

وأعلنت أربعة فصائل فلسطينية هي حركة "الجهاد الإسلامي"، "والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، ومنظمة "الصاعقة"، وحركة "فتح الانتفاضة" مقاطعة الاجتماع احتجاجًا على استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

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وشدَّد عضو المكتب السياسي على أن حركة "حماس" حريصة أن يكون اجتماع الأمناء هادفًا ومثمرًا، مضيفا "كلنا يد واحدة في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم".

وبشأن مطالب الفصائل المقاطعة لاجتماع الأمناء، أكد أبو معمَّر أنها مشروعة وعادلة.

وأكد أبو معمَّر أن قضية الاعتقال السياسي هي قضية في منتهى الخطورة ويجب إنهاء هذا الملف المخزي.

وقال إن شعبنا بالضفة الغربية متطور، ويخوض مواجهات مع الاحتلال في جميع أماكن وجوده، وواجبنا إسناده ودعم مقاومته.