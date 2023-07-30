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قرار مهم من الجامعة الإسلامية لطلبة طب السودان من غزة

30 يوليو 2023 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
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الجامعة الإسلامية تقرر قبول طلبة الطب العائدين من السودان

أصدرت الجامعة الإسلامية بغزة، اليوم الأحد، قرارا مهما تجاه طلبة كلية الطب في السودان من قطاع غزة، والمتوقفين عن دراستهم بسبب الأوضاع العسكرية السائدة في مكان دراستهم.

ونص القرار على قبول طلبة الطب العائدين من السودان بسبب الظروف السائدة (2023) في الجامعة وفق شروط.

وذكرت الجامعة شروط القبول أن يكون الطالب حاصلا عن معدل ثانوية عامة 90% فأكثر، وأن يكون قد أنهى المستوى الأول بنجاح، مشيرة إلى أنه يشترط للتحويل إلى المرحلة السريرية اجتياز امتحان IFOM-BSE.

ودعت لإحضار الوثائق المطلوبة.

وأكدت الجامعة أن القرار جاء نظراً لما تمر به دولة السودان الشقيق، وتوقف الحياة وعودة الكثير من الطلبة إلى أوطانهم ومنهم طلبة قطاع غزة الملتحقين بكليات طب السودان.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#الجامعة الإسلامية #الجامعة الإسلامية غزة #طلبة طب السودان

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