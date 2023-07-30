العد التنازلي لموعد نتائج توجيهي لجيل 2005 لعام 2023 الأردن

بدأ العد التنازلي لموعد إعلان نتائج توجيهي لجيل 2005 لعام 2023، حيث يحظى هذا الموعد أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الأردنيين.

ومنذ نهاية امتحانات التوجيهي لهذا العام في الأردن، أصبح الكثير من الطلاب والطالبات وذويهم، يترقبون موعد إعلان نتائج توجيهي 2023 والخاص بجيل 2005.

وتعد مرحلة التوجيهي مرحلة من أهم المراحل التعليمية، حيث تحظى بأهمية بالغة من قِبل الطلبة وذويهم وتعتبر محطة فاصلة بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي.

ويستطيع طلبة التوجيهي من خلال النتيجة التي يحصلون عليها، تحديد التخصص الجامعي الذي يرغبون بدراسته، وكلما كانت النتيجة مرتفعة، كانت فرصة التخصصات المطروحة أمامهم أكبر.

نتائج الثانوية العامَّة 2023 الأردن

وفي رسالة اطمئنان إلى طلبة التوجيهي لهذا العام في الأردن، صرَّح الدكتور محمد خير أبو قديس وزير التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن نتائج توجيهي لهذا العام أفضل عن الأعوام السابقة.

وفيما يخص امتحان مبحث الكيمياء، قالت الوزارة إنّ 691 طالبًا حصلوا على علامة كاملة في مبحث الكيمياء، في حين بلغت نسبة النجاح في هذا المبحث نحو 77.9 %.

العد التنازلي لموعد إعلان نتائج توجيهي لجيل 2005 لعام 2023 في الأردن

وأكد أن موعد إعلان نتائج توجيهي والخاص بجيل 2005 للعام الدراسي 2022-2023، يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس/ آب (8) 2023، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وأشار إلى أنه يمكن لطلبة التوجيهي لهذا العام، الاستعلام عن نتائجهم من خلال رابط نتائج توجيهي 2023، عبر موقع الموقع الوزارة.

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