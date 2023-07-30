منذ نهاية امتحانات توجيهي لجيل 2005 لعام 2023 في الأردن، يشكّل رابط فحص نتائج توجيهي 2023 أهمية كبيرة لدى أغلبية الأردنيين.

فيُعد رابط نتائج توجيهي، وسيلة للطلاب والطالبات وكذلك لذويهم لمعرفة نتائجهم وكشف درجاتهم في هذه المرحلة التعليمية المهمَّة.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم في الأردن، من خلال موقعها الإلكتروني صفحة رابط الثانوية العامَّة والتي تتيح للطلبة معرفة نتيجتهم من خلال عدَّة خطوات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامَّة توجيهي 2023 في الأردن، كالتالي:

البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم - الأردن.

الذهاب إلى خدمات الطالب.

الدخول بالاسم ورقم الجلوس

الضغط على اختيار النتيجة

رابط فحص نتائج توجيهي 2023 في الأردن.. جيل 2005.. اضغط هـــــــــــنا