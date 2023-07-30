فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم: اجتماع الأمناء فرصة لبلورة خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال

أبو دياب لـ"فلسطين": انهيار حجر من قبَّة الصخرة "مؤشر خطير"

اليوم.. انطلاق أعمال اجتماع "الأمناء" في القاهرة وسط مساعٍ لخطة وطنية شاملة

المتطرّف بن غفير يصدر قرارًا جديدًا في إطار محاربة الأسرى

وظائف شاغرة في الجامعة الإسلامية بقطاع غزة

"زينة جاردن".. أصص زراعية بلمسة تراثية فلسطينية

بيان مهم من الحركة الوطنية الأسيرة لمجتمعي القاهرة اليوم

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوسًا تلمودية

إستراتيجية الصراع في فلسطين

شركة أمنية أم شراكة وطنية

رابط فحص نتائج توجيهي 2023 في الأردن.. جيل 2005

30 يوليو 2023 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
...
رابط فحص نتائج توجيهي 2023 في الأردن.. جيل 2005.png

منذ نهاية امتحانات توجيهي لجيل 2005 لعام 2023 في الأردن، يشكّل رابط فحص نتائج توجيهي 2023 أهمية كبيرة لدى أغلبية الأردنيين.

فيُعد رابط نتائج توجيهي، وسيلة للطلاب والطالبات وكذلك لذويهم لمعرفة نتائجهم وكشف درجاتهم في هذه المرحلة التعليمية المهمَّة.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم في الأردن، من خلال موقعها الإلكتروني صفحة رابط الثانوية العامَّة والتي تتيح للطلبة معرفة نتيجتهم من خلال عدَّة خطوات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامَّة توجيهي 2023 في الأردن، كالتالي:

  • البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم - الأردن.

  • الذهاب إلى خدمات الطالب.

  • الدخول بالاسم ورقم الجلوس

  • الضغط على اختيار النتيجة

رابط فحص نتائج توجيهي 2023 في الأردن.. جيل 2005.. اضغط هـــــــــــنا

 

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#الأردن #توجيهي #الثانوية العامة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر