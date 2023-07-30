وظيفة شاغرة في المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) - مكتب غزة

إعلان توظيف صادر عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تعلن فيه عن وظيفة مساعد اداري بمكتبها بمدينة غزة .

مهام الوظيفة:

- دعم العملية اليومية: المساعدة في المهام الإدارية اليومية ، بما في ذلك الرد على رسائل البريد الإلكتروني وإدارة اللوازم المكتبية. - الحفاظ على مساحة مكتبية جيدة التنظيم ومرتبة لضمان بيئة عمل مواتية

- المساعدة في شراء الخدمات اللوجستية للمكتب القطري والمشاريع

- الدعم في تجميع المستندات والتحقق منها وأرشفتها وفقًا لمعايير GIZ

- متابعة المستلزمات المكتبية ، واحتياجات المشاريع المنفذة في مكتب غزة

- المساعدة في إعداد والتحقق من المعاملات النقدية ، ودعم توثيق المعاملات أيضًا

- المساعدة في عملية المناقصة من حيث إدخال وضمان جودة بيانات البائع

- المساعدة في عملية المناقصة

- مراقبة وإعداد والحفاظ على الجدول الزمني الروتيني للدعم المكتبي

- المساعدة في الرقابة الداخلية للمخزون

- مراقبة التقويمات المشتركة والإبلاغ في حالة قيام الزوار بزيارة مكتب غزة

- دعم التواصل في الرد على المكالمات الهاتفية والاتصال الداخلي والترحيب بضيوف GIZ

- المساعدة في مسح المستندات ضوئيًا وطباعتها وإعادة تسميتها

- المساعدة في ضمان عمل المعدات المكتبية بشكل صحيح

- ترجمة الوثائق من العربية إلى الإنجليزية والعكس.

- المساعدة في أداء أي مهام يطلبها الزملاء في المكتب القطري.

المؤهلات والكفاءات والخبرة المطلوبة:

- طالب بكالوريوس في السنة الثالثة أو الرابعة من الجامعة أو تخرج حديثًا في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو أي تعليم ذي صلة ،

- جيد في اللغة الإنجليزية والعربية (تحدثا وكتابة وقراءة) ،

- مهارات حاسوبية جيدة (خاصة Excel و MS Word و PowerPoint) ،

- متعلم سريع ، منطلق ذاتي ، مركز ، لاعب كفريق ، متحمس للغاية.

طريقة التسجيل :

- بصفتها صاحب عمل يتمتع بتكافؤ الفرص ، فإن GIZ تعني الدمج والتنوع ولا تميز ضد المتقدمين للعمل بسبب جنسهم أو إعاقتهم أو عمرهم أو دينهم أو أصلهم العرقي. تقدم GIZ بيئة عمل جذابة وصعبة مع فرص للتطوير الشخصي والمهني.

- التعيين: ابتداء من 1 سبتمبر 2023. عقد لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد لمدة 3 أشهر أخرى.

- يجب تقديم الطلب الكامل باللغة الإنجليزية على العنوان التالي:

[email protected] ، والذي يتضمن نموذج معلومات مقدم الطلب المرفق والسيرة الذاتية ورسالة الغلاف.

- ينتهى التسجيل بتاريخ 3 أغسطس 2023 في موعد أقصاه 16:00 مساءً.

- يرجى ذكر اسم الوظيفة بالبريد الإلكتروني “Intern-Administrative Assistant (Gaza Office)”.

- لن يتم النظر في أي نقص في التطبيق.

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.