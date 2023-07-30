وظائف شاغرة في الجامعة الإسلامية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن الجامعة الإسلامية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريسية بنظام الساعة في كليات الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والتربية بالجامعة الإسلامية وفقا لما يلي:

أولاً: وظيفة شاغرة في كلية الهندسة/ قسم الهندسة الميكانيكية

تعلن الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة عن حاجة قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة لأعضاء هيئة تدريسية للعمل بنظام الساعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023م وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الهندسة الميكانيكية أو هندسة الميكاترونكس أو التخصصات القريبة ذات العلاقة.

– يفضل من لديه خبرة في العمل الأكاديمي.

– إجادة التدريس باللغة الإنجليزية.

– يفضل من يمتلك خبرة عملية غير أكاديمية.

ثانياً: وظيفة شاغرة في كلية الهندسة/ قسم هندسة الحاسوب

تعلن الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة عن حاجة الكليات لأعضاء هيئة تدريسية للعمل بنظام الساعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023م وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في تخصص هندسة الحاسوب.

– يفضل من لديه خبرة في العمل الأكاديمي.

– إجادة التدريس باللغة الإنجليزية

ثالثاً: وظيفة شاغرة في كلية الطب/ تخصص علم الأدوية

تعلن الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة عن حاجة كلية الطب لأعضاء هيئة تدريسية للعمل بنظام الساعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023م وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراة في تخصص علم الأدوية (Pharmacology)

– ألا يقل معدل الثانوية العامة عن 90%

– ألا يقل معدل درجة (دكتور في الطب) M.D عن 80%

– خبرة في العمل الأكاديمي في مجال التدريس الطبي أو في مؤسسة أكاديمية.

– يفضل من له مشاركة في أبحاث علمية منشورة.

– إجادة التدريس باللغة الإنجليزية.

– يفضل من له أبحاث علمية منشورة في التخصصات السابقة.

رابعاً: وظيفة شاغرة في كلية الطب/ تخصص علم تشريح الإنسان

تعلن الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة عن حاجة كلية الطب لأعضاء هيئة تدريسية للعمل بنظام الساعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023م وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون طبيبًا حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراة في تخصص علم تشريح الإنسان (Human Anatomy).

– ألا يقل معدل الثانوية العامة عن 90%

– ألا يقل معدل درجة (دكتور في الطب) M.D عن 80%

– خبرة في العمل الأكاديمي في مجال التدريس الطبي أو في مؤسسة أكاديمية.

– يفضل من له مشاركة في أبحاث علمية منشورة.

– إجادة التدريس باللغة الإنجليزية.

– يفضل من له أبحاث علمية منشورة في التخصصات السابقة.

خامساً: وظيفة شاغرة في كلية الطب/ تخصص علم الأمراض

تعلن الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة عن حاجة كلية الطب لأعضاء هيئة تدريسية للعمل بنظام الساعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023م وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون طبيبًا حاصلًا على درجة الدكتوراة/البورد في تخصص علم الأمراض (Pathology).

– ألا يقل معدل الثانوية العامة عن 90%

– ألا يقل معدل درجة (دكتور في الطب) M.D عن 80%

– خبرة في العمل الأكاديمي في مجال التدريس الطبي أو في مؤسسة أكاديمية.

– يفضل من له مشاركة في أبحاث علمية منشورة.

– إجادة التدريس باللغة الإنجليزية.

– يفضل من له أبحاث علمية منشورة في التخصصات السابقة.

سادساً: وظيفة شاغرة في كلية الطب/ تخصص علم الأحياء الدقيقة

تعلن الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة عن حاجة الكليات لأعضاء هيئة تدريسية للعمل بنظام الساعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023م وفقًا للشروط التالي:

– أن يكون طبيبًا حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراة في تخصص علم الأحياء الدقيقة (Microbiology).

– ألا يقل معدل الثانوية العامة عن 90%

– ألا يقل معدل درجة (دكتور في الطب) M.D عن 80%

– خبرة في العمل الأكاديمي في مجال التدريس الطبي أو في مؤسسة أكاديمية.

– يفضل من له مشاركة في أبحاث علمية منشورة.

– إجادة التدريس باللغة الإنجليزية.

– يفضل من له أبحاث علمية منشورة في التخصصات السابقة.

سابعاً: وظيفة شاغرة في كلية الطب (بنظام العقد) تخصص علم الأوبئة والصحة العامة

تعلن الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة عن حاجة كلية الطب لأعضاء هيئة تدريسية للعمل بنظام العقد في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023م وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون طبيبًا حاصلًا على درجة الدكتوراة في تخصص علم الأوبئة والصحة العامة (Epidimiology and Public health).

– ألا يقل معدل الثانوية العامة عن 90%

– ألا يقل معدل درجة (دكتور في الطب) M.D عن 80%

– خبرة في العمل الأكاديمي في مجال التدريس الطبي أو في مؤسسة أكاديمية.

– يفضل من له مشاركة في أبحاث علمية منشورة.

– إجادة التدريس باللغة الإنجليزية.

– يفضل من له أبحاث علمية منشورة في التخصصات السابقة.

ثامناً: وظيفة شاغرة في كلية الطب (بنظام العقد) تخصص أمراض النساء والتوليد

تعلن الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة عن حاجة كلية الطب لأعضاء هيئة تدريسيةة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023م وفقًا للشروط التالية:

– ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاماً.

– أن يكون حاصلاً على شهادة الاختصاص (البورد) في اختصاص أمراض النساء والتوليد.

– ألا يقل معدل الثانوية العامة عن 90%

– ألا يقل معدل درجة (دكتور في الطب) M.D عن 80%

– خبرة في العمل الأكاديمي في مجال التدريس الطبي أو في مؤسسة أكاديمية.

– يفضل من له مشاركة في أبحاث علمية منشورة.

– إجادة التدريس باللغة الإنجليزية.

– يفضل من له أبحاث علمية منشورة في التخصصات السابقة.

تاسعاً: وظيفة شاغرة في كلية التربية/ قسم المنهاج وطرق التدريس

تعلن الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة عن حاجة كلية التربية لأعضاء هيئة تدريسية للعمل بنظام الساعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2024م وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراة في تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية.

– أن يكون حاصلًا على تقدير (جيد جدا) على الأقل في الدرجات العلمية.

– يفضل من لديه خبرة في العمل الأكاديمي.

– الاستعداد للعمل في فرعي الجامعة (غزة، الجنوب).

عاشراً: وظيفة شاغرة في كلية تكنولوجيا المعلومات

تعلن الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة عن حاجة كلية تكنولوجيا المعلومات لأعضاء هيئة تدريسية للعمل بنظام الساعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023م وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو الماجستير في علم الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات او اي تخصص ذو علاقة.

– خبرة عملية لا تقل عن عامين في إحدى المجالات التالية:

– هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

– برمجة تطبيقات الموبايل

– تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطبيقاتها

– الاستعداد للعمل في فرعي الجامعة (غزة، الجنوب)

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف من خلال الرابط التالي:

http://career.iugaza.edu.ps/

- ينتهى التسجيل بتاريخ 8/8/2023