مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسا تلمودية

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا ساحات المسجد من جهة باب المغاربة.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة.

وفي السياق واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

واقتحم نحو 2100 مستوطن الخميس الماضي، بقيادة المتطرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، وذلك في ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.

وأدى المقتحمون طقوسا تلمودية و"السجود الملحمي" في المنطقة الشرقية للمسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.















المصدر / فلسطين أون لاين