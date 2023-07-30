قتيل في اشتباكات ليلية بمخيم عين الحلوة

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، إن شخصا قتل وأصيب ستة آخرون في اشتباكات ليلية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "التوتر يسود مخيم عين الحلوة إثر محاولة اغتيال تعرض لها ناشط إسلامي"، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويأوي مخيم عين الحلوة أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مُسجّلين، انضم إليهم في السنوات الأخيرة آلاف الفلسطينيين الفارين من الحرب في سورية.

وقال مصدر فلسطيني في المخيم إن "شخصا من جماعة الشباب المسلم قتل، وإن قياديا في المجموعة هو من بين الجرحى".

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وأشار المصدر إلى أن أعضاء من حركة فتح تواجهوا مع مجموعات إسلامية في المخيم الواقع قرب مدينة صيدا الساحلية.

يأتي ذلك، بعد نحو شهرين على اشتباكات مماثلة أسفرت عن مقتل عضو في فتح داخل المخيم نفسه.

ويعد مخيم عين الحلوة أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وثمة أكثر من 450 ألف فلسطيني مسجلين لدى الأونروا في لبنان، ويعيش معظمهم في واحد من 12 مخيما رسميا للاجئين، غالبا في ظروف بائسة، ويواجهون مجموعة قيود قانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين