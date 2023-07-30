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أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين

30 يوليو 2023 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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إحدى بسطات الخضروات في أسواق غزة (تصوير: ياسر فتحي)

جاءت أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين على النحوالآتي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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