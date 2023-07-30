الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسـلام والعـصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5806
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
مقابل الشيكل
يورو
3.99
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.58
حالة الطقس
السبت
19° - 10°
صافِ خلال اليوم
الأحد
22° - 10°
الإثنين
25° - 12°
أوقات الصلاة
الفجر
04:41
الشروق
05:56
الظهر
12:49
العصر
16:29
المغرب
19:41
العشاء
20:56
أحدث الأخبار
أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين
سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل اليوم الأحد
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تطال قادة من "حماس" و"الجهاد"
30 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين
انقطاع تام للكهرباء في أغلب المحافظات العراقية
الأكثر قراءة
ارتفاع على سعر صرف الدولار أمام الشيكل
رابط فحص كوبونات "الأونروا" عن شهر 7
خبير صيني يكشف سبب الحر الشاذ عن القاعدة في العالم
خدمات رفح يطلب البطاقة الدولية لقعدان
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل السبت 29 يوليو 2023
وظائف شاغرة في مترو ماركت Metro بمدينة غزة
آخر الأخبار
أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين
سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل اليوم الأحد
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تطال قادة من "حماس" و"الجهاد"
30 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين
انقطاع تام للكهرباء في أغلب المحافظات العراقية
برشلونة يكتسح الريال بثلاثية في الكلاسكيو الودي
بدون روسيا.. السعودية تعتزم استضافة محادثات دوليّة لبحث الحرب في أوكرانيا
الاحتلال يقتحم مدينتي نابلس وبيت لحم
الجيش الروسي يعلن اغتنام مدرعة سويدية خلال المعارك في كييف
ملخص اليوم
الرئيسية
محليات
تفاصيل الخبر
أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين
30 يوليو 2023 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
إحدى بسطات الخضروات في أسواق غزة (تصوير: ياسر فتحي)
جاءت أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين على النحوالآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار اللحوم
#أسعار الخضروات
#أسواق غزة
تعليق عبر الفيس بوك
متعلقات
أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة
أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة
أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة
الأكثر قراءة
إعلان رابط نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 فلسطين
رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين
موقع وزارة التربية والتعليم - رابط مباشر
رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 7- 2023
نتائج توجيهي بالأسماء 2023 الثانوية العامة فلسطين
عاجل