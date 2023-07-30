الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تطال قادة من "حماس" و"الجهاد"

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين بينهم قادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ووثقت المؤسسات اعتقال قوات الاحتلال شابا من مخيم طولكرم، بعد اقتحامها لبلدة بلعا شرق طولكرم.

وذكر نادي الأسير، أن المعتقل هو الشاب محمد عوفي وقد تم اعتقاله بعد إيقاف المركبة التي كان يقودها وسط بلدة بلعا.

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واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم للبلدة، أطلق خلالها الجنود الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة جبع، واقتحمت بلدتي جلبون وفحمة.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمارة عوني فشافشة وأحمد يوسف ملايشة من بلدة جبع على دوار بلدة عرابة.

كما اعتقلت في بلدة جبع قضاء جنين، مسئولين كبيرين من الجهاد الإسلامي وحركة حماس مطلوبين لأمن السلطة الفلسطينية.

ورصدت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، 3866 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس خلال النصف الأول من العام الحالي، بينها 568 حالة بحق الأطفال و72 في صفوف النساء.

المصدر / فلسطين أون لاين