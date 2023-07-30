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انقطاع تام للكهرباء في أغلب المحافظات العراقية

30 يوليو 2023 . الساعة 06:03 بتوقيت القدس
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انقطاع تام للكهرباء في أغلب المحافظات العراقية

أدى حريق بمحطة البكر التحويلية "132 ك ف" في البصرة إلى انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وعرّض المنظومة للانقطاع التام، في وقت قالت مصادر حكومية لـ RT إن الحريق سببه عمل تخريبي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء العراقية، فإنه "بالوقت الذي تمر به المنظومة بظروف عصيبة، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة غير المسبوقة، وفي وقت تواكب فيه الوزارة وتشكيلاتها جميع الأزمات والمناسبات الدينية والوطنية، واضطلعت بتحسن ملحوظ بالطاقات المنتجة وساعات التجهيز، يكون للعوارض الفنية الطارئة أثر على المنظومة ومعداتها، حيث تعرضت المنظومة الكهربائية السبت في الساعة 12:40 لانقطاع تام، بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة، أدى إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج".

وأكدت الوزارة أن "العمل جار وبشكل سريع من مركز السيطرة الوطني والتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعا، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة".

في غضون ذلك، قال مصدر حكومي عراقي، إن عملا تخريبيا وراء انطفاء منظومة الكهرباء في أغلب المحافظات.

وذكر المصدر لـ RT، أن "الحريق الذي اندلع في محطة البكر بمحافظة البصرة، تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في أغلب المحافظات العراقية".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود عمل تخريبي نتج عنه الحريق".

 

المصدر / وكالات
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