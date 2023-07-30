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برشلونة يكتسح الريال بثلاثية في الكلاسكيو الودي

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بالفيديو برشلونة يكتسح الريال بثلاثية في الكلاسكيو الودي

30 يوليو 2023 . الساعة 03:35 بتوقيت القدس
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برشلونة يكتسح الريال بثلاثية في الكلاسكيو الودي

حقق فريق برشلونة فوزا عريضا بنتيجة (0-3) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، صباح اليوم الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل أهداف برشلونة في المباراة عثمان ديمبلي، وفيرمين لوبيز وفيران توريس في الدقائق (15، 85، 91).

وأهدر البرازيلي فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقيقة 20، حيث سدد في العارضة.

كما أهدر الريال العديد من الفرص التي ارتطمت في العارضة والقائمين بشكل غريب على مدار المباراة.

وشهدت المواجهة العديد من الإصابات في الفريقين، إذ أصيب كريستنسن وجوندوجان من برشلونة، وفيرلان ميندي من جانب ريال مدريد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#برشلونة #ريال مدريد #الكلاسيكو

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